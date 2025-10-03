Moduli scolastici del Bertacchi | la Provincia di Lecco accusa ma dimentica i fatti

In merito alle recenti dichiarazioni della Provincia di Lecco e della sua Presidente sulla questione dei moduli scolastici di proprietà del Comune di Lecco richiesti per gli studenti del Bertacchi, riteniamo doveroso fare chiarezza, dopo aver approfondito adeguatamente la questione. La Provincia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

TERRITORIO BENE COMUNE: “SUI MODULI AL BERTACCHI LA PROVINCIA È SMEMORATA” - Tuttavia, è sufficiente ripercorrere la cronologia delle comunicazioni per dimostrare che la Provincia ha ... Scrive lecconews.news