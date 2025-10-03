Modigliana esposizioni in Lombardia e Piemonte per l' artista Idilio Galeotti
L’artista Idilio Galeotti sarà presente a due appuntamenti artistici che riguardano la sua arte, il primo domenica 5 ottobre in Lombardia a Lecco al prestigioso Hangar Manzoni, spazio creativo contemporaneo nel quale verrà presentato come artista ad una platea mirata del settore delle arti, dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: modigliana - esposizioni
Si è inaugurata oggi pomeriggio la mostra Garibaldini in uniforme allestita a Modigliana presso la Chiesa della Misericordia. Merita una visita all interno della manifestazioni per le Feste dell'800 - facebook.com Vai su Facebook