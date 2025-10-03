Modifiche temporanee alla viabilità per La Bottega sotto casa

Parmatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della manifestazione La Bottega sotto casa, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità domenica 5 ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. In Via Montebello – dalla rotatoria ad intersezione con Strada Zarotto all’intersezione con Strada S.Eurosia (escluse) –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modifiche - temporanee

Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità

Modifiche temporanee alla viabilità in Strada dell’Università

Modifiche temporanee alla viabilità in via Farini il 31 luglio

Sassari, modifiche temporanee al traffico - A stabilirlo tre ordinanze del dirigente del settore Infrastrutture per la mobilità e Traffico Fabio Spurio. Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Modifiche Temporanee Viabilit224 Bottega