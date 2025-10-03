Modeselektor ai Magazzini Generali si balla fino all’alba con la techno di Berlino
Milano, 3 ottobre 2025 – Pare che tutto sia iniziato in qualche festa illegale underground a Berlino. Metà Anni Novanta. Con Sebastian Szary che suonava acid house nei capannoni, mentre Gernot Bronsert aveva qualche bella idea musicale per la testa. Un incontro. La sensazione di poter lavorare insieme. Che si trasforma in qualcosa di molto più concreto. E così presto i due diventano soci: nascono così i Modeselektor. Prima arriva qualche remix, poi la collaborazione con il collettivo Pfadfinderei e nel 2000 il primo contratto con la Bpitch Control di Ellen Allien (punto di riferimento per tumultuosa scena techno berlinese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
