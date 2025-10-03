Modena-Virtus Entella settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani vogliono continuare a respirare l’aria dell’alta classifica, mentre I liguri sono determinati a cambiare ritmo dopo un inizio balbettante. Modena-Virtus Entella si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 19.15 presso lo stadio Braglia. MODENA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani viaggiano sulle ali dell’entusiasmo: secondo posto in classifica con 14 punti, e ancora imbattuti. La squadra di Sottil sta confermando di essere un osso duro e in virtù di ciò vuole regalarsi qualcosa di importante in questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

modena virtus entella settima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Modena-Virtus Entella, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: modena - virtus

MODENA CALCIO, RIPRESI GLI ALLENAMENTI, DOMENICA ARRIVA L’ENTELLA - Il pari esterno con la Carrarese non ha fermato la corsa del Modena, che è riuscito, nonostante una partita non semplice, a centrare gli ideali obiettivi prefissati prima della gara. Lo riporta tvqui.it

modena virtus entella settimaSerie B, Cesena-Palermo big-match per la vetta: il Modena ospita il Pescara - Il programma della quinta giornata si apre venerdì 26 settembre con l'anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia e si chiude col derby toscano tra Empoli e Carrarese ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Modena Virtus Entella Settima