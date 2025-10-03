Modena oltre 1500 incidenti da inizio anno | più controlli nuove zone 30 e campagne di prevenzione

“Sono stati 1567 gli incidenti stradali da inizio anno ad oggi, con 876 feriti e 11 morti. L'attenzione alla realizzazione di iniziative di prevenzione ed educazione su questo fronte è assolutamente alta: con la Polizia locale abbiamo sviluppato un programma di controlli serali e notturni mirati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

