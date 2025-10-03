Italiano ancora fluente e ben parlato, nonostante l’assenza dal nostro paese da oltre sei anni e una sola stagione a Siena, Matias Giraudo si gode i suoi primi giorni a Modena come un traguardo anche personale di carriera: "Era la chiamata che stavo aspettando" racconta, dopo un’estate vissuta fianco a fianco con Luciano De Cecco, veterano che a Modena ha passato soltanto una stagione. Giraudo, classe 1998 l’anno scorso al Fakel, ha una grande voglia di ritagliarsi il suo spazio in una squadra che possa recitare un ruolo importante nella stagione che va a cominciare. Giraudo, come sono stati questi suoi primi giorni in città? "Sono veramente contento di avere l’opportunità di tornare in Italia, dopo il 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Modena, l’occasione che stavo aspettando"