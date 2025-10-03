Moda il marchio cesenate venduto in 80 boutique nel mondo torna a ' casa' | In centro fascino unico
Inaugurato in via Carbonari 10 l'atelier "Moqètte" di Barbara Venturi e Marco Ricci dove si vendono e cuciono abiti su misura. Il brand è stato fondato nel 2003 dall'incontro casuale tra Marco e Barbara. Marco, diplomato stilista e modellista, aveva aperto un piccolo atelier a Cesenatico -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: moda - marchio
Yoox, il marchio della moda online è in crisi? Cosa succede al colosso dell’e-commerce nato a Bologna
Armani, dal marchio di moda ai ristoranti: chi guiderà adesso. Il nome d’oro che risuona ovunque
Moda, il lusso accessibile francese sceglie Livorno: allo Scoglio della Regina il set per la campagna pubblicitaria del marchio Èric Bompard
Punti salienti del marchio: il design East-West risuona con concetti sostenibili. In questa sessione di release di moda, i marchi italiani interpretano congiuntamente il concetto di integrazione e protezione ambientale. Il marchio di design italiano Ludovica Gualti - facebook.com Vai su Facebook
Nasce GWYN: il marchio di moda di Gwyneth Paltrow che sembra il suo guardaroba personale - X Vai su X
Moda, con i materiali di nuova generazione un risparmio del 4% sul costo del venduto - Rappresentano circa il 30% del costo del venduto e sono anche responsabili di oltre il 90% delle emissioni del ... Scrive repubblica.it