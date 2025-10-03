Moda il marchio cesenate venduto in 80 boutique nel mondo torna a ' casa' | In centro fascino unico

3 ott 2025

Inaugurato in via Carbonari 10 l'atelier "Moqètte" di Barbara Venturi e Marco Ricci dove si vendono e cuciono abiti su misura. Il brand è stato fondato nel 2003 dall'incontro casuale tra Marco e Barbara. Marco, diplomato stilista e modellista, aveva aperto un piccolo atelier a Cesenatico -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

