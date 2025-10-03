Mobrici annuncia un concerto evento all’Alcatraz di Milano

Mobrici annuncia il suo grande ritorno live con un concerto evento all’Alcatraz di Milano, fuori oggi il nuovo singolo Che serata stupida. Dopo oltre due anni lontano dai palchi, Mobrici annuncia il suo grande ritorno live: mercoledì 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. Sarà un appuntamento imperdibile per ascoltarlo finalmente di nuovo dal vivo e vivere insieme una serata speciale. Non un semplice concerto, ma un momento in cui ritrovarsi, cantare insieme e lasciarsi attraversare dalle canzoni che hanno segnato il suo percorso, dalle canzoni più amate alle pagine più recenti della sua discografia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

