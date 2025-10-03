Mobilitazione Propal Ziello Lega invoca i manganelli Nardini Pd | A Natale in dono uno gonfiabile ha un' ossessione

Pisatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divampa il dibattito politico sull'abbordaggio della Flotilla, diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari per la popolazione palestinese e bloccata dalla Marina israeliana, e sulle conseguenti mobilitazioni che hanno toccato molte città italiane, Pisa compresa, con occupazione di binari. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mobilitazione - propal

Cerca Video su questo argomento: Mobilitazione Propal Ziello Lega