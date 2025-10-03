Mobilitazione per il bosco diventa teatro

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia della mobilitazione per il bosco di via Curtatone a Gallarate, nell’estate 2024, diventa un racconto teatrale. A un anno dallo sgombero del bosco, domenica al salone parrocchiale di via don Frippo andrà in scena “La storia del Bosco di via Curtatone“. Protagonisti molti degli attivisti che hanno animato la protesta e la mobilitazione in difesa del bosco: Angela, Daniele, Fulvio, Massimo, Nicoletta, Ottavia, Sonia e Stefano, con il coordinamento e il supporto di Lorenza Zambon. L’iniziativa teatrale nasce proprio dall’esperienza di oltre due mesi del presidio in difesa del bosco in via Curtatone, poi abbattuto per realizzare il nuovo polo scolastico dei quartieri di Cascinetta e Cajello, attualmente in costruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mobilitazione per il bosco diventa teatro

© Ilgiorno.it - Mobilitazione per il bosco diventa teatro

In questa notizia si parla di: mobilitazione - bosco

mobilitazione bosco diventa teatroMobilitazione per il bosco diventa teatro - La storia della mobilitazione per il bosco di via Curtatone a Gallarate, nell’estate 2024, diventa un racconto teatrale. Secondo ilgiorno.it

“La storia del bosco di via Curtatone” a Gallarate diventa uno spettacolo teatrale - Il "Gruppo teatro del bosco" comprende anche alcuni degli attivisti che hanno animato il presidio e le proteste. Come scrive varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Mobilitazione Bosco Diventa Teatro