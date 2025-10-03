Il Piceno vivrà oggi una giornata di intensa mobilitazione in solidarietà con il popolo palestinese e in risposta all’attacco subito dalla missione umanitaria Global Sumud Flotilla. Il Comitato Piceno per la Palestina e la Cgil hanno convocato insieme all’Usb una serie di iniziative che intrecciano impegno civile, memoria storica e lotta sindacale. La mattinata si aprirà alle 8 a San Benedetto, con un presidio in piazza dei Bambini del Mondo promosso da associazioni e attivisti. Alle 11, invece, partirà da piazza Matteotti ad Ascoli un corteo che attraverserà il centro storico per concludersi in piazza Giacomini, con interventi e testimonianze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilitazione nel Piceno: "Guai a essere indifferenti"