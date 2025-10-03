Mobilitazione dei sanitari Davanti agli ospedali per chiedere lo stop al genocidio
Una torcia, un lumino, una candela o anche solo lo smartphone: anche a Firenze e provincia si sono accese le ’ Luci sulla Palestina ’. Ieri sera agli ospedali di Careggi (Nic lato piscina), nel parcheggio principale del Meyer, in quello di Santa Maria Nuova, nel piazzale antistante l’edificio Margherita dell’ospedale Palagi, davanti all’ingresso di Torregalli, di Ponte a Niccheri e dell’ospedale di Borgo San Lorenzo si sono svolte le iniziative promosse dal gruppo ’Digiuno per Gaza - Operatrici e operatori sanitari contro il genocidio palestinese a Gaza’. In ogni presidio ospedaliero, i sanitari – a fine turno – hanno acceso una luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni all’esercito israeliano, tra cui 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
