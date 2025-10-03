Mobilità | Telepass Mare al via fase due della sperimentazione
(Adnkronos) – Al via la fase due di sperimentazione di Telepass Mare, iniziativa di Telepass dedicata alla mobilità costiera con l’obiettivo di contribuire a una gestione più efficiente e sostenibile del turismo, offrendo alle amministrazioni elementi informativi utili alla pianificazione e alla protezione degli ecosistemi ambientali. Lanciato nel luglio scorso a Ponza, Telepass Mare è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
