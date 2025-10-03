Mo | tre israeliani arrestati durante protesta a sostegno della Flotilla

Tel Aviv, 3 ott. (Adnkronos) - Tre israeliani sono stati arrestati durante una protesta al confine di Gaza a sostegno della Sumud Flotilla. Lo riporta Haaretz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo tre israeliani arrestati durante protesta a sostegno della flotilla

