Mo | tre israeliani arrestati durante protesta a sostegno della Flotilla

Flotilla, abbordaggio degli israeliani: portavoce, arrestati duecento attivisti Di 37 Paesi. Domani in Italia sciopero generale. Stasera manifestazione in ospedali di tutto il Paese per la Palestina

Sono stati liberati i parlamentari italiani arrestati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla - Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che sono stati liberati i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della barche della Global Sumud Flotilla e che erano stati arrestati dai militari is ... Lo riporta ilpost.it