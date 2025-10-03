Mo | Sensi ' intollerabile Ben Gvir governo si faccia sentire'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "L'osceno spettacolo di Ben Gvir dove sono in cella i cittadini italiani della Flotilla è una grottesca vergogna, un insulto ai diritti umani e uno schiaffo all'Italia, intollerabile. Il governo si faccia sentire se ha una voce, convochi ambasciatore, rimpatri i nostri cittadini". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Sensi, 'intollerabile Ben Gvir, governo si faccia sentire'

Mo: Mattarella, ‘a Gaza situazione sempre più grave e intollerabile’ - “Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate ... Da lasicilia.it