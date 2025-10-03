**Mo | Schlein ' attivisti Flotilla devono essere liberati governi facciano possibile' **

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Annalisa Corrado e Arturo Scotto sono arrivati a Roma. Tutte le attiviste e tutti gli attivisti della Flotilla devono essere subito liberati e messi in condizione di rientrare perché la loro detenzione da parte del governo israeliano è illegittima, come illegale è stato l'intercetto in acque internazionali. Chiediamo ai governi di fare tutto il possibile per accelerare la liberazione e il rientro degli attivisti". Lo scrive sui social Elly Schlein postando un video con Arturo Scotto e Annalisa Corrado a Fiumicino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Schlein, 'attivisti Flotilla devono essere liberati, governi facciano possibile'**

In questa notizia si parla di: schlein - attivisti

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein:governo difenda attivisti Sumud

Flotilla, Schlein: Solidarietà agli attivisti, fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell'Ue

#Flotilla, #Schlein: il governo chieda conto della detenzione degli attivisti, è illegale - facebook.com Vai su Facebook

#Flotilla, #Schlein: il governo chieda conto della detenzione degli attivisti, è illegale - X Vai su X

**Mo: Schlein, 'attivisti Flotilla devono essere liberati, governi facciano possibile'** - Tutte le attiviste e tutti gli attivisti della Flotilla devono essere subito liberati e messi in condizione di rientr ... Da lanuovasardegna.it

Schlein “Insistiamo per la liberazione degli attivisti della Flotilla” - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “La detenzione degli attivisti e delle attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e ch ... Riporta quotidianodelsud.it