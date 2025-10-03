Mo | Scarpa Pd ' governo complice silenzio e offensivo con lavoratori'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Oggi a Venezia ho partecipato allo sciopero generale in solidarietà con il popolo palestinese e con gli attivisti della Global Sumud Flotilla, illegittimamente arrestati dopo l'abbordaggio in acque internazionali. È stata una mobilitazione per Gaza, contro il genocidio in corso e per chiedere la liberazione immediata di chi ha avuto il coraggio di sfidare l'assedio portando aiuti umanitari. Di fronte a questa gravissima violazione del diritto internazionale, il governo Meloni resta immobile, incapace perfino di difendere i cittadini italiani coinvolti". Così la deputata del Pd Rachele Scarpa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Scarpa (Pd), 'governo complice silenzio e offensivo con lavoratori'

In questa notizia si parla di: scarpa - governo

ULTIM'ORA Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara: trovata una scarpa - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Scarpa (Pd), 'governo complice silenzio e offensivo con lavoratori' - Di fronte a questa gravissima violazione del diritto internazionale, il governo Meloni resta immobile, incapace perfino di difendere i cittadini italiani coinvolti". Come scrive iltempo.it

Mo: Furfaro (Pd), 'da Italia risposta straordinaria a minacce Salvini e Meloni' - "Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno provato in ogni modo a intimidire e a minacciare i manifestanti, bollando lo sciopero come illegittimo, arrivando persino a dire che ... Si legge su iltempo.it