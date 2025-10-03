Mo | Procaccini ' problema non sono giovani in piazza ma chi spacca tutto e paralizza nazione'
Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Il problema non sta nei giovani che vanno in piazza per manifestare pacificamente, ben vengano a prescindere dal colore politico. Il problema è dato da uno sciopero generale che paralizza una nazione e quelle persone che vanno in piazza per spaccare tutto, è la degenerazione di queste manifestazioni, come sta accadendo nelle piazze italiane. Ma il problema sta anche in una certa narrazione che tende a giustificare questi comportamenti". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia e copresidente del gruppo dei conservatori europei Nicola Procaccini, intervenendo a Radio Anch'io su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
