Mo | Piccolotti ' Salvini minaccia chi manifesta perché ha paura della piazza'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Sentendo le parole di Salvini ho come l'impressione che dalle parti del governo ci sia molto, troppo nervosismo. Perché da un lato sentono di dover tenere questa linea di vicinanza e subalternità a Trump anche negli errori che abbiamo visto e che purtroppo continuiamo a vedere in Palestina. Dall'altro si rendono conto che la maggioranza del Paese non è d'accordo". Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza verde e sinistra a Tagadà su La7. "La maggioranza del Paese non ne può più di avere un governo immobile, sostanzialmente fermo che non è stato capace di fare una sanzione a Israele e che addirittura ci minaccia quando scendiamo in piazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Piccolotti, 'Salvini minaccia chi manifesta perché ha paura della piazza'

