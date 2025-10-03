Mo | Padovani Fdi ' Landini e sinistra scollati da problemi reali Paese strumentalizzano Gaza'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Le manifestazioni, che spesso stanno degenerando in scontri violenti con momenti di forte tensione, come accaduto ieri sera a Firenze, poco hanno a che vedere con il nobile intento di aiutare la popolazione di Gaza. Se Landini e compagnia cantando fossero in buona fede non avrebbero il minimo tentennamento a riconoscere come il governo Meloni stia gestendo in modo ineccepibile la politica internazionale e la crisi in Medio Oriente, anzi ne sarebbero orgogliosi". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani. "Invece, in modo strumentale, continuano a sfruttare la crisi umanitaria della popolazione palestinese sperando di racimolare qualche consenso, avendo perso ormai totalmente la percezione dei problemi reali del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Padovani (Fdi), 'Landini e sinistra scollati da problemi reali Paese strumentalizzano Gaza'

