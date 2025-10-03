Mo | Montaruli ' sinistra incapace di prendere distanze da violenza'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Dopo una notte da incubo alle Ogr che ha sconvolto la città di Torino, assistiamo ancora a violenze che non trovano alcuna giustificazione e che non possono essere bollate come casi isolati. Siamo di fronte a una vera e propria strategia della violenza e dell'aggressione nel tentativo di destabilizzare lo Stato e questo Governo. Si sappia che non cederemo alle intimidazioni e che anzi tutto questo rafforza la convinzione che Gaza è diventato un pretesto per la sinistra per aizzare una piazza che non riesce più a governare". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

