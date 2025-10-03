Mo | Lupi ' sciopero mentre mondo lavora per pace non ha senso rischia alimentare tensioni'
Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Uno sciopero generale mentre tutto il mondo lavora finalmente per la pace in Palestina non ha senso. Manifestare per uno scopo nobile è positivo, ma paralizzare le città, i servizi pubblici e i trasporto è un errore che crea solo i disagi e rischia di alimentare pericolosamente la tensione". Lo scrive su X Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
