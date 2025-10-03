Mo | Israele ' detenuti 200 passeggeri della flottiglia diretta a Gaza'
Tel Aviv, 3 ott. (Adnkronos) - Il Servizio Penitenziario Israeliano (Ips) ha reso noto di aver finora accolto oltre 200 detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. In una dichiarazione, l'Ips ha affermato che i detenuti sono stati trasferiti al carcere di Ktzi'ot, nel Negev, dove saranno sottoposti a un "procedimento legale da parte dell'Autorità per la Popolazione e l'Immigrazione".
Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame
In Israele, a Gerusalemme migliaia in piazza per chiedere un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas e mettere fine alla guerra a Gaza.
Corte Israele, detenuti palestinesi denutriti, fornire cibo
L'Alta Corte di Giustizia Israeliana ha sentenziato che non si possono affamare i detenuti palestinesi come deciso dal ministro di Netanyahu, Itamar Ben Gvir. La Corte obbliga lo Stato di Israele a fornire almeno quanto basta per la sussistenza dei prigionieri.
Global Sumud Flotilla: oltre 200 attivisti detenuti da Israele, tra loro Greta Thunberg e 22 italiani - Intercettate in mare diverse barche della Global Sumud Flotilla: oltre 200 attivisti fermati, tra cui Greta Thunberg.