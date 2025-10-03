Mo | imbarcazione Flotilla attracca a Cipro

Nicosia, 3 ott. (Adnkronos) - Un'imbarcazione della Sumud Flotilla, che aveva tentato di rompere il blocco israeliano a Gaza ha attraccato a Cipro. Lo ha reso noto il governo dell'isola. L'imbarcazione, con a bordo 21 persone, ha chiesto di attraccare a Larnaca per rifornimento di carburante e per motivi umanitari, ha dichiarato un portavoce del governo su X. Il portavoce non identifica l'imbarcazione né dice se fosse tra quelle intercettate dalla Marina israeliana. Dopo aver registrato tutti i passeggeri, Cipro ha provveduto ai loro bisogni primari e ha offerto assistenza consolare, aggiunge il portavoce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

