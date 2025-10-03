Mo | Idf ' colpito sito militare di Hezbollah nel sud del Libano'

Iltempo.it | 3 ott 2025

Tel Aviv, 3 ott. (Adnkronos) - Le Idf hanno colpito un sito militare di Hezbollah nel Libano meridionale, dopo che il gruppo terroristico è stato identificato mentre operava nella zona. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "Poco fa, le Idf hanno colpito un sito utilizzato per gestire il fuoco e la difesa di Hezbollah, in cui è stata individuata un'attività terroristica nella zona di Beaufort Ridge, nel Libano meridionale", ha riferito l'esercito, aggiungendo che nell'attacco sono state colpite armi e infrastrutture militari, tra cui strutture sotterranee. 🔗 Leggi su Iltempo.it

