Mo | Idf ' colpito sito militare di Hezbollah nel sud del Libano'
Tel Aviv, 3 ott. (Adnkronos) - Le Idf hanno colpito un sito militare di Hezbollah nel Libano meridionale, dopo che il gruppo terroristico è stato identificato mentre operava nella zona. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. "Poco fa, le Idf hanno colpito un sito utilizzato per gestire il fuoco e la difesa di Hezbollah, in cui è stata individuata un'attività terroristica nella zona di Beaufort Ridge, nel Libano meridionale", ha riferito l'esercito, aggiungendo che nell'attacco sono state colpite armi e infrastrutture militari, tra cui strutture sotterranee. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Idf, colpito in Libano sito di armi strategiche di Hezbollah - L'esercito israeliano conferma di aver lanciato raid aerei nella valle orientale della Bekaa in Libano e di aver colpito un sito di produzione e stoccaggio di armi strategiche di Hezbollah. ansa.it scrive
Mo: Idf, 'colpiti 140 obiettivi nella Striscia di Gaza' - L'aeronautica militare israeliana ha colpito circa 140 obiettivi nella Striscia di Gaza nei giorni scorsi, tra cui edifici utilizzati da gruppi terroristici, agenti e a ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it