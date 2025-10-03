Mo | Furfaro Pd ' da Italia risposta straordinaria a minacce Salvini e Meloni'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno provato in ogni modo a intimidire e a minacciare i manifestanti, bollando lo sciopero come illegittimo, arrivando persino a dire che i lavoratori avrebbero pagato personalmente le conseguenze della loro scelta. Ma la risposta dell'Italia è stata straordinaria". Così il deputato Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale Pd, dal palco della manifestazione tenutasi a Piombino. "Cortei e piazze piene, partecipazione come non si vedeva da tempo, un popolo che non si è lasciato intimorire da un governo che tenta di imbavagliare il dissenso.

C'era una volta Giorgia Meloni. Era il 2012 e per i marò tuonava indignata: "Il fatto è avvenuto in acque internazionali, su una nave battente bandiera tricolore. Quindi territorio italiano". Oggi, per la #Flotilla attaccata in acque internazionali da Israele, improvvis

Eccola, l'Italia più bella. Eccola, l'Italia che risponde all'ennesimo crimine di Israele. Quella della gente, quella delle migliaia e migliaia di persone scese in strada contro l'assalto illegale alle navi della Flotilla, quella delle piazze: da Genova a Napoli, da Bolog

