Mo | Fratoianni ' attivisti rimpatriati al più presto Ben Givr sia assicurato alla giustizia'

Iltempo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Non è bastato l'indecente show notturno del ministro israeliano Ben Gvir di fronte agli equipaggi della Flotilla fermati. Questo criminale di guerra prosegue oggi con la sua campagna di odio, augurandosi che le centinaia di persone pacifiche stiano qualche mese nelle carceri israeliane. E' necessario allora che tutti gli equipaggi fermati siano rimpatriati al più presto, perché di fronte a comportamenti di questo genere le preoccupazioni aumentano sempre più, siano garantite tutele e sicurezza degli attivisti. Con l'auspicio che sia Ben Gvir ad essere assicurato alla giustizia al più presto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo fratoianni attivisti rimpatriati al pi249 presto ben givr sia assicurato alla giustizia

© Iltempo.it - Mo: Fratoianni, 'attivisti rimpatriati al più presto, Ben Givr sia assicurato alla giustizia'

In questa notizia si parla di: fratoianni - attivisti

Fratoianni: Governo dovrebbe proteggere attivisti Flotilla, no ad atti di pirateria internazionale – Il video

mo fratoianni attivisti rimpatriatiMo: Fratoianni, 'attivisti rimpatriati al più presto, Ben Givr sia assicurato alla giustizia' - "Non è bastato l'indecente show notturno del ministro israeliano Ben Gvir di fronte agli equipaggi della Flotilla fermati. iltempo.it scrive

mo fratoianni attivisti rimpatriatiMo: Ricciardi, 'Meloni incolpa attivisti Flotilla ma per rimpatriare Almasri soldi pubblici c'erano' - La Meloni sta perfino incolpando i parlamentari e gli attivisti di aver speso soldi dello Stato. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Fratoianni Attivisti Rimpatriati