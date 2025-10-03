Mo | De Priamo FdI ' da Governo fatti concreti da sinistra strumentalizzazione e caos'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "La sinistra tenta di usare politicamente la vicenda di Gaza per costruire un clima di mobilitazione e di conflitto. Questa è la realtà. Gli animatori di questo sciopero e delle manifestazioni non parlano di pace, anzi molti di loro screditano e sperano fallisca il piano Trump (che pure è approvato anche dall'Anp e da molti stati arabi) che oggi, piaccia o meno, è l'unico spiraglio concreto per la pace. Noi siamo sempre stati per la soluzione dei due popoli e due Stati ma diversamente da quanto accaduto al Sindaco del Partito democratico di Reggio Emilia, non permetteremo mai alla Albanese o chi per lei di zittirci e 'perdonarci' per aver auspicato, oltre alla fine dei bombardamenti su Gaza e della sofferenza inaccettabile del popolo palestinese, anche la liberazione degli ostaggi israeliani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

