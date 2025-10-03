Mo | De Priamo FdI ' da Governo fatti concreti da sinistra strumentalizzazione e caos'
Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "La sinistra tenta di usare politicamente la vicenda di Gaza per costruire un clima di mobilitazione e di conflitto. Questa è la realtà. Gli animatori di questo sciopero e delle manifestazioni non parlano di pace, anzi molti di loro screditano e sperano fallisca il piano Trump (che pure è approvato anche dall'Anp e da molti stati arabi) che oggi, piaccia o meno, è l'unico spiraglio concreto per la pace. Noi siamo sempre stati per la soluzione dei due popoli e due Stati ma diversamente da quanto accaduto al Sindaco del Partito democratico di Reggio Emilia, non permetteremo mai alla Albanese o chi per lei di zittirci e 'perdonarci' per aver auspicato, oltre alla fine dei bombardamenti su Gaza e della sofferenza inaccettabile del popolo palestinese, anche la liberazione degli ostaggi israeliani". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: priamo - governo
De Priamo (FdI): contro tentativi speculare su Gaza, linea Governo Meloni premiata anche dal consenso https://lavocedelpatriota.it/de-priamo-fdi-contro-tentativi-speculare-su-gaza-linea-governo-meloni-premiata-anche-dal-consenso/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Andrea De Priamo. . Oltre le strumentalizzazioni della sinistra esiste la realtà: il Governo Meloni tra quelli europei e’ quello che ha inviato più aiuti e ha dato sostegno sanitario alla popolazione di Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Mo: De Priamo (FdI), 'da Governo fatti concreti, da sinistra strumentalizzazione e caos' - "La sinistra tenta di usare politicamente la vicenda di Gaza per costruire un clima di mobilitazione e di conflitto. Segnala iltempo.it
Mo: De Priamo (FdI), 'tentativi speculare su Gaza, linea governo premiata da consenso' - "Il tentativo della sinistra di strumentalizzare la drammatica vicenda di Gaza per tentare di danneggiare, anche in chiave elettorale, il Governo Meloni si è infranto non ... Riporta lanuovasardegna.it