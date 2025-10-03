Mo | De Poli Udc ' su politica estera non si può fare propaganda toni più equilibrati'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "In questa giornata di scioperi e proteste, in tutta Italia, abbiamo il dovere di richiamare tutti a un grande senso di responsabilità. Le proteste in una democrazia sono legittime, se ovviamente non sfociano nella violenza fisica o verbale. La politica ha un compito nobile: di fronte a un tema così grande come la pace servono toni più pacati ed equilibrati". Così il senatore Udc e segretario nazionale del partito Antonio De Poli. "C'è bisogno di più di responsabilità: sulla politica estera non ha senso fare propaganda. Lancio un appello a tutte le forze politiche affinché si lavori nella stessa direzione, per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, a favore di palestinesi e di israeliani, senza inutili e peraltro pericolose strumentalizzazioni", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

