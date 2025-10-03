Mo | De Cristofaro Avs ' unica pagliacciata è quella della destra che ha paura'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "I milioni di italiani che oggi hanno riempito moltissime piazze del paese stanno facendo impazzire gli esponenti della destra, che continuano con gli insulti. Definire una pagliacciata inutile la Flottiglia come ha fatto il vicesegretario di Forza Italia Benigni, che non contento attacca anche i parlamentari a bordo, significa che si è superato ogni limite. Oggi è sceso in piazza un fiume umano contro il silenzio e la complicità della destra, per chiedere lo stop al genocidio dei palestinesi e lo Stato di Palestina". Così il senatore Peppe De Cristofaro di Alleanza verdi e sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: De Cristofaro (Avs), 'unica pagliacciata è quella della destra che ha paura'

In questa notizia si parla di: cristofaro - unica

Aqua Fine Dining a Ischia Safari 2025 Il 22 settembre abbiamo portato un pezzetto delle Terme Vescine in uno dei più grandi eventi enogastronomici d’Italia. Con lo chef Salvatore Cristofaro e la nostra brigata abbiamo vissuto un’esperienza unica tra ce - facebook.com Vai su Facebook

Mo: De Cristofaro (Avs), 'unica pagliacciata è quella della destra che ha paura' - "I milioni di italiani che oggi hanno riempito moltissime piazze del paese stanno facendo impazzire gli esponenti della destra, che continuano con gli insulti. Si legge su lanuovasardegna.it

SICUREZZA, DE CRISTOFARO (AVS): AL SUD SI TORNA A SPARARE, PIANTEDOSI PENSA A PALESTINA - "Nel mezzogiorno si torna a sparare, la cittadinanza è terrorizzata, mentre il ministro dell’Interno Piantedosi si occupa delle piazze per la Palestina. Lo riporta 9colonne.it