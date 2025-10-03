Mo | Conte ' piano Trump? Punto partenza per interrompere genocidio'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Il piano Trump? "Io mi sento di dire quello che abbiamo scritto nella nostra risoluzione ieri con una linea molto chiara. Il processo di pacificazione è benvenuto, è il punto di partenza necessario per interrompere il genocidio". Lo dice Giuseppe Conte a L'Aria che Tira su La7. Ma mancano alcuni punti: "La Cisgiordania con le occupazioni abusive, il riconoscimento della Palestina. Dobbiamo creare un board con personalità Nobel per la pace che garantiranno che la riqualificazione e la ricostruzione sia realizzata nel rispetto dell'identità, dei bisogni della popolazione e non dei grandi affaristi che vogliono realizzare una riviera". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: conte - piano
