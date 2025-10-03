**Mo | Conte ' Meloni mi dava del criminale quando ero a Chigi ma mai lamentato' **

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Cosa avrei fatto da presidente del Consiglio? Io lo sono stato. Prima cosa, ricordo che ho bloccato le forniture militari a Emirati Arabi e Arabia Saudita solo perché avevamo conferma che le utilizzavano contro popolazione civile nello Yemen, quindi avrei adottato tutte le misure concrete, avrei interrotto la cooperazione militare con Israele immediatamente e sicuramente non avremmo avuto questo clima oggi di scontro. Secondo, non avrei mai provocato una piazza". Lo dice Giuseppe Conte a L'Aira che Tira su La7. "A me mi è stato dato nel criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Conte, 'Meloni mi dava del criminale quando ero a Chigi ma mai lamentato'**

