Mo | Conte ' Meloni fomenta l' odio e provoca piazze ma noi non ci caschiamo'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Quello di Giorgia Meloni "è un atteggiamento provocatore, estremista. La presidente del Consiglio in questo momento sta facendo la leader di Colle Oppio, è il primo agitatore di piazza". Lo dice Giuseppe Conte a L'Aria che Tira su La7. "E io credo che sia una tecnica ben precisa che va spiegata a tutti i telespettatori. Lei fomenta l'odio. Lei alza i toni, provoca le piazze, provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso. E che cosa fa poi? Alimenta questo scontro, provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto.

