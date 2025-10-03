Mo | Conte ' felici per rientro Croatti ma nostro pensiero è per quelli che sono lì'

Iltempo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Il parlamentare M5S, Marco Croatti, "sta per arrivare adesso a Fiumicino. E' provato, però in questo momento il pensiero, e sono certo anche il suo, è per tutti coloro che sono lì, perché noi che siamo in Parlamento del Movimento 5 Stelle non vogliamo privilegi. E quindi fa piacere a noi che stia tornando, ma il nostro pensiero va a tutti coloro che stanno lì. Che devono assolutamente tornare e vorremmo, in una situazione normale, un governo che adottasse misure, non consentisse che i propri connazionali su una barca italiana abbattente bandiera italiana in acque internazionali vengano detenuti illegalmente e trattati in questo modo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo conte felici per rientro croatti ma nostro pensiero 232 per quelli che sono l236

© Iltempo.it - Mo: Conte, 'felici per rientro Croatti, ma nostro pensiero è per quelli che sono lì'

In questa notizia si parla di: conte - felici

Napoli, Di Lorenzo: “Felici di Conte, sui nuovi arrivi..”

mo conte felici rientroMo: Conte, 'felici per rientro Croatti, ma nostro pensiero è per quelli che sono lì' - E' provato, però in questo momento il pensiero, e sono certo anche il suo, è per tutti coloro che s ... Segnala iltempo.it

Conte alla Festa del Fatto: “Rientro Di Battista nel M5s? Nel 2022 ne ragionammo, ma non c’erano i presupposti” - Alla Festa del Fatto, Conte rivela il dialogo con Di Battista per un possibile ritorno nel M5s e il veto di Grillo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Conte Felici Rientro