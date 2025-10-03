Mo | Conte ' felici per rientro Croatti ma nostro pensiero è per quelli che sono lì'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Il parlamentare M5S, Marco Croatti, "sta per arrivare adesso a Fiumicino. E' provato, però in questo momento il pensiero, e sono certo anche il suo, è per tutti coloro che sono lì, perché noi che siamo in Parlamento del Movimento 5 Stelle non vogliamo privilegi. E quindi fa piacere a noi che stia tornando, ma il nostro pensiero va a tutti coloro che stanno lì. Che devono assolutamente tornare e vorremmo, in una situazione normale, un governo che adottasse misure, non consentisse che i propri connazionali su una barca italiana abbattente bandiera italiana in acque internazionali vengano detenuti illegalmente e trattati in questo modo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
