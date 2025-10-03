Mo | Calenda ' Ben-Gvir dovrebbe stare in prigione all' Aja intanto sanzioniamolo'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che Ben Gvir dovrebbe stare in una prigione all'Aia nel reparto criminali di guerra. Intanto però sanzioniamolo. Gli insulti ai 'prigionieri' italiani dovrebbero essere da soli ragione sufficiente". Lo scrive Carlo Calenda sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, e parlamentare di estrema destra, Itamar Ben-Gvir si è recato nella notte al porto di Ashdod e, visitando le aree dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, si è rivolto loro chiamand
Mo: Ben-Gvir, 'piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele' - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". Secondo lanuovasardegna.it