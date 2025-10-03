Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "È inaccettabile che Maurizio Landini continui a utilizzare il sindacato come trampolino personale per il suo futuro politico. Invece di perseguire quello che dovrebbe essere il suo unico obiettivo, difendere i diritti e la dignità dei lavoratori, punta soltanto ad assicurarsi un posto nelle file del Partito democratico, promuovendo scioperi e manifestazioni che nulla hanno a che vedere con la tutela di famiglie e disoccupati. È evidente che le agitazioni in corso non abbiano nulla a che fare con la solidarietà al popolo palestinese: l'unico scopo è strumentalizzare la tragedia di Gaza per attaccare il governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Benigni (Fi), 'Landini utilizza sindacato come trampolino per futuro nel Pd'