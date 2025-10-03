Mkhitaryan si racconta in arrivo la sua autobiografia | La mia vita sempre al centro

Mkhitaryan autobiografia. Dopo Francesco Acerbi, anche Henrikh Mkhitaryan ha deciso di affidare alla carta stampata il racconto della propria vita e carriera. Il centrocampista armeno dell’ Inter, ancora oggi uno dei punti fermi della squadra di Cristian Chivu, ha scritto la sua prima autobiografia, un progetto che raccoglie esperienze, emozioni e ricordi di una carriera vissuta tra successi, sacrifici e momenti indimenticabili. A rivelare la notizia è stato il giornalista Alessandro Alciato, che ha collaborato alla realizzazione del libro. L’uscita è prevista per il 7 ottobre, con il titolo “ La mia vita sempre al centro ” edito da Cairo Libri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it