Mkhitaryan si racconta in arrivo la sua autobiografia | La mia vita sempre al centro
Mkhitaryan autobiografia. Dopo Francesco Acerbi, anche Henrikh Mkhitaryan ha deciso di affidare alla carta stampata il racconto della propria vita e carriera. Il centrocampista armeno dell’ Inter, ancora oggi uno dei punti fermi della squadra di Cristian Chivu, ha scritto la sua prima autobiografia, un progetto che raccoglie esperienze, emozioni e ricordi di una carriera vissuta tra successi, sacrifici e momenti indimenticabili. A rivelare la notizia è stato il giornalista Alessandro Alciato, che ha collaborato alla realizzazione del libro. L’uscita è prevista per il 7 ottobre, con il titolo “ La mia vita sempre al centro ” edito da Cairo Libri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Mkhitaryan e l'affetto verso il nerazzurro: "L'Inter ora è la mia vita, casa mia" - L'Inter torna a giocare in Europa: stasera alle 21 è in programma la sfida a San Siro contro lo Slavia Praga, valida per la seconda giornata. Scrive tuttomercatoweb.com
Mkhitaryan: “Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa! Thuram, potenza incredibile” - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter- Secondo msn.com