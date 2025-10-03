Mkhitaryan Inter presentato il suo nuovo libro | l’annuncio ufficiale – FOTO

Mkhitaryan Inter, l’annuncio del centrocampista armeno sulla prossima uscita del suo nuovo libro. Tutti i dettagli in merito. Si intitola «La mia vita sempre al centro» il nuovo libro di Henrikh Mkhitaryan, scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato e disponibile dal prossimo 7 ottobre nelle librerie fisiche e online. Un progetto che racconta il percorso umano e professionale del centrocampista armeno, oggi colonna dell’ Inter, ripercorrendo la sua carriera ma anche aspetti più intimi della sua vita. Sul proprio profilo Instagram, Mkhitaryan ha presentato l’opera con parole dirette: «Mi è piaciuto moltissimo, ovviamente si parla di calcio ma anche della mia vita sin da quando ero bambino. 🔗 Leggi su Internews24.com

