Misure antismog scatta la prima domenica ecologica | quali auto possono circolare

Ravennatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico.Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo – cioè. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

