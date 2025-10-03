Misterbianco odore di marijuana durante una notifica | 53 grammi nascosti in cucina denunciato 19enne

Un 19enne di Misterbianco è stato denunciato per spaccio dopo che la Polizia ha trovato 53 grammi di marijuana nascosti in cucina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Nasconde marijuana in cucina dopo aver visto i poliziotti, denunciato 19enne - Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno denunciato un giovane di Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Segnala catanianews.it

