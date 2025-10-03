Misterbianco odore di marijuana durante una notifica | 53 grammi nascosti in cucina denunciato 19enne
Un 19enne di Misterbianco è stato denunciato per spaccio dopo che la Polizia ha trovato 53 grammi di marijuana nascosti in cucina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
