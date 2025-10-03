Misterbianco approvato il nuovo regolamento per l’uso degli impianti sportivi
Il Consiglio comunale di Misterbianco ha dato il via libera al nuovo Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione n. 74 del 24 settembre 2025. Il testo disciplina accesso e modalità di utilizzo delle strutture di proprietà del Comune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
