L’Alma Fano è concentrata a preparare la prossima gara di sabato a Moie. Mister Omiccioli, come sempre, dovrà far fronte ad assenze pesanti. "Non dobbiamo farci distrarre dalle assenze – ha detto il tecnico fanese – ma dobbiamo pensare esclusivamente alla prossima gara. In palio ci sono punti pesanti e noi dobbiamo cercare di conquistarne il più possibile, in attesa che poi rientrino quei due". I due sono Gucci e Sartori, la coppia d’attacco che non ha mai ancora giocato insieme e sulla quale la dirigenza del club di via Toscanini aveva scommesso per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Omiccioli richiama all’ordine l’Alma: "Non facciamoci distrarre dalle assenze"