Mister Omiccioli richiama all’ordine l’Alma | Non facciamoci distrarre dalle assenze
L’Alma Fano è concentrata a preparare la prossima gara di sabato a Moie. Mister Omiccioli, come sempre, dovrà far fronte ad assenze pesanti. "Non dobbiamo farci distrarre dalle assenze – ha detto il tecnico fanese – ma dobbiamo pensare esclusivamente alla prossima gara. In palio ci sono punti pesanti e noi dobbiamo cercare di conquistarne il più possibile, in attesa che poi rientrino quei due". I due sono Gucci e Sartori, la coppia d’attacco che non ha mai ancora giocato insieme e sulla quale la dirigenza del club di via Toscanini aveva scommesso per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
RISULTATO FINALE ALMA FANO CALCIO 2-1 TAVULLIA VALFOGLIA La squadra di mister Omiccioli trova la prima vittoria casalinga contro il Tavullia Valfoglia, battuto per 2-1 grazie alle reti di Beciani al 72’ (tap in da posizione ravvicinata dopo la respinta di Vai su Facebook