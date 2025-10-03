Mishima | dopo 40 anni il capolavoro di Paul Schrader avrà finalmente la sua anteprima giapponese
Compie quest'anno 40 anni forse il film più bello e meno visto di Paul Schrader, il biografico Mishima. Non ufficialmente bandito in Giappone ma mai proiettato, finalmente sarà presentato ufficialmente al festival internazionale di Tokyo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Domani alle 18 presso il Museo del Parco Archeologico di Naxos parleremo di Yukio Mishima e dei volumi di Idrovolante edizioni che ne raccontano vita, pensiero e letteratura. Ma non solo. Perché sono in dirittura d'arrivo altri progetti, frutto del l - facebook.com Vai su Facebook
