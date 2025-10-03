Dramma in famiglia. Niente che non si possa risolvere, ma per una donna che diventerà presto madre, il marito ne ha combinata una davvero grossa. La donna si è sfogata su Reddit e ha affermato che suo marito “mangia ripetutamente gli snack di cui ha bisogno per gli episodi improvvisi di ipoglicemia”. Ha ammesso di avergli urlato contr, dopo aver scoperto che aveva preso il cibo di cui aveva bisogno. I commentatori hanno affermato che la sua frustrazione è giustificata e che il comportamento del marito rappresenta un rischio reale. Una donna incinta ha chiesto consiglio alla comunità, dopo aver affermato che suo marito continua a mangiare gli snack di emergenza di cui ha bisogno per gestire la sua ipoglicemia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito ha mangiato i miei snack di emergenza per l’ipoglicemia in gravidanza e mi sono infuriata moltissimo”: lo sfogo di una moglie su Reddit