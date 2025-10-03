Mio figlio non era pronto a morire non voleva Ma è morto facendo quello che amava | le parole della madre di Balin Miller scomparso a 23 anni mentre faceva ‘lead rope soloing’

“ Non era pronto a morire. Ma è morto facendo ciò che amava, questo sì “: sono queste le parole di Jeanine Girard-Moorman, mamma di Balin Miller, uno dei più noti e capaci climber dell’Alaska che ha perso la vita mercoledì 1° ottobre mentre stava scalando El Capitan, nel Parco Nazionale di Yosemite. Jeanine Girard-Moorman ha confermato la morte del figlio con un post su Facebook, accompagnato da un breve video con foto che ritraggono il 23enne negli anni: “Con il cuore a pezzi devo dirvi che il mio incredibile figlio Balin Miller è morto oggi in un incidente di arrampicata. Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: figlio - pronto

“Come sta Amos Bocelli”. Al pronto soccorso in piena notte, le condizioni del figlio del tenore

“Botulino! Come sta Amos”. L’allarme e la corsa al pronto soccorso per il figlio di Andrea Bocelli

“Mio figlio Andrea, arrivato in elicottero in Pronto soccorso e lasciato ore ad aspettare in corridoio”

Il fotografo Maurizio Rebuzzini è deceduto al pronto soccorso lo scorso 17 settembre dopo essere stato trovato in fin di vita nel suo studio a Milano. Due settimane dopo il figlio, Filippo Rebuzzini, è stato denunciato Quali sono le accuse: https://fanpa.ge/kBwIo. - facebook.com Vai su Facebook

Muore al pronto soccorso, era arrivato col figlio e aveva ecchimosi sul collo: indaga la polizia https://ift.tt/2Xjtey7 - X Vai su X

"Mio figlio vuole restare da solo": cosa dice la legge e come capire se è pronto - Scopri a che età la legge vieta di lasciare un minore da solo, cosa rischi legalmente e come capire se tuo figlio è pronto per l'autonomia in casa ... nostrofiglio.it scrive

Massacrato di botte al pronto soccorso, il figlio di 7 anni in lacrime grida: "Aiuto, mio papà è morto" - Un 69enne è stato aggredito da un uomo di 40 anni all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello il 9 settembre scorso, mentre era in attesa con la moglie per accompagnare il ... Scrive nordest24.it