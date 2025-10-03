Mio figlio ha ucciso Cinzia e ci ha trascinati all’inferno vorrei incontrare la madre

Dopo il delitto non l’ho voluto più vedere, non sono andata in carcere Mio marito? La pensiamo diversamente. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Mio figlio ha ucciso Cinzia e ci ha trascinati all’inferno vorrei incontrare la madre”

In questa notizia si parla di: figlio - ucciso

Matteo Barone travolto e ucciso in via Porpora, la disperazione della madre Eva: “Mio figlio era tutta la mia forza”

Boris Rezzonico ucciso dal figlio adottivo: il manager svizzero morto dopo una sola coltellata al cuore

Angelo Pirri trovato morto in un canale a Messina, il padre arrestato nega: “Non ho ucciso mio figlio”

La strage familiare di #Paupisi, nel beneventano. Ancora gravi le condizioni della figlia sedicenne dell'uomo che ha confessato di aver ucciso la moglie e il figlio minore Vai su Facebook

L'anniversario della morte del figlio, ucciso a soli 18 ani da 4 poliziotti "senza una ragione" è l'occasione per ricordarlo. "Il nostro dolore è davvero un ergastolo". Gli assassini reintegrati anche se "schegge impazzite" - X Vai su X

Salvatore Ocone, “ho ucciso mia moglie e mio figlio”. C'è la terribile confessione - Ha confessato Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie, Elisa Policino, 49 anni, e il ... Come scrive iltempo.it

“ChatGPT ha ucciso mio figlio”, una famiglia ha fatto causa ad OpenAI per il suicidio di un adolescente - Una coppia di californiani accusa il chatbot di aver aiutato un 16enne a pianificare la propria la morte, incoraggiando e idealizzando l'atto ... wired.it scrive