Minorenne aggredito pugni per il cellulare | l’appello della madre

Pontelagoscuro (Ferrara), 3 ottobre 2025 – Un giovane è stato aggredito e derubato in pieno centro a Pontelagoscuro. L'appello accorato della madre per trovare i responsabili fa da eco al grido dei residenti esasperati dagli episodi di microcriminalità nella frazione. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di mercoledì lungo via Venezia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, due gemelli minorenni sono stati avvicinati da una coppia di giovani. Questi ultimi avrebbero aggredito uno dei fratelli, colpendolo e rubandogli il cellulare. "Mio figlio è stato aggredito e derubato da un ragazzino con tuta grigia e un altro con felpa nera – scrive la madre sui social –.

In questa notizia si parla di: minorenne - aggredito

