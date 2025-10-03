Minaccia a testimone nel processo a giovane di Rotondi | atti alla Procura

Avellino, 3 ottobre 2025 – Nel processo in corso al Tribunale di Avellino per i reati di violenza sessuale e stalking, a carico di un giovane di Rotondi classe 2006, è emerso un nuovo elemento che ha spinto i giudici a trasmettere atti in procura.Durante l’udienza, uno dei tre testimoni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it